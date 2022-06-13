Режиссер Никита Михалков раскритиковал звезд, уехавших из России.
12 июня народный артист РСФСР получил звезду Героя труда – ее вручил Владимир Путин. После торжественной церемонии режиссер решил высказаться о волнующих его проблемах.
Михалков убежден, что в течение двух десятилетий "наша страна отползала от края пропасти" и теперь дошла до рубежа, "когда или рождается новая Россия, или нет".
Помимо прочего, Михалков резко высказался в адрес знаменитостей, которые покинули Россию:
"Это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Егор Крид уехал из России.