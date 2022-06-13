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1 час назад

"Это не интеллигенция, это враги": Михалков раскритиковал покинувших Россию звезд

Мира Маркина

Режиссер Никита Михалков раскритиковал звезд, уехавших из России.

"Это не интеллигенция, это враги"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12 июня народный артист РСФСР получил звезду Героя труда – ее вручил Владимир Путин. После торжественной церемонии режиссер решил высказаться о волнующих его проблемах.

Михалков убежден, что в течение двух десятилетий "наша страна отползала от края пропасти" и теперь дошла до рубежа, "когда или рождается новая Россия, или нет".

Помимо прочего, Михалков резко высказался в адрес знаменитостей, которые покинули Россию:

"Это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Егор Крид уехал из России.

Звёзды,Крид,Никита Михалков,Владимир Путин,
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