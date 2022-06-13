"Это не интеллигенция, это враги"

12 июня народный артист РСФСР получил звезду Героя труда – ее вручил Владимир Путин . После торжественной церемонии режиссер решил высказаться о волнующих его проблемах.

Михалков убежден, что в течение двух десятилетий "наша страна отползала от края пропасти" и теперь дошла до рубежа, "когда или рождается новая Россия, или нет".