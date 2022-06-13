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45 минут назад

"Иди в дворники": Меладзе предложили сменить профессию

Мира Маркина

Россияне предложили Валерию Меладзе стать дворником.

"Иди в дворники": Меладзе предложили подметать улицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за негативных высказываний в адрес России популярный певец теперь не может давать концерты в стране. Однако артист не растерялся и решил заняться наукой, вспомнив о своем инженерном образовании.

Пользователи Сети не проявили сочувствия к финансовым трудностям звезды. Они предложили продать Меладзе дорогостоящий дом в Италии, заняться сельским хозяйством или вообще поработать дворником:

«Продай дом в Италии, раз денег не хватает»;

«Меладзе, садитесь на трактор. Опуститесь с небес и будьте такими, как все»;

«Иди, работай водителем, дворником».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Меладзе выходит замуж.

Звёзды,Валерий Меладзе,
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