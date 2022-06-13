"Иди в дворники": Меладзе предложили подметать улицы

Россияне предложили Валерию Меладзе стать дворником.
Из-за негативных высказываний в адрес России популярный певец теперь не может давать концерты в стране. Однако артист не растерялся и решил заняться наукой, вспомнив о своем инженерном образовании.
Пользователи Сети не проявили сочувствия к финансовым трудностям звезды. Они предложили продать Меладзе дорогостоящий дом в Италии, заняться сельским хозяйством или вообще поработать дворником:
«Продай дом в Италии, раз денег не хватает»;
«Меладзе, садитесь на трактор. Опуститесь с небес и будьте такими, как все»;
«Иди, работай водителем, дворником».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Меладзе выходит замуж.