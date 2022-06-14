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1 час назад

Что случилось с Маргаритой Суханкиной

New Magazine

В 58 лет солистка легендарной группы “Мираж” вдруг заметно похорошела. Похудела, выглядит на несколько лет моложе. Поклонники недоумевают.

Что случилось с Маргаритой Суханкиной
Фото: New MagazineNew Magazine

Оказывается, певица сделала операцию на желудке. Хирургическое вмешательство обошлось ей в 300 тысяч рублей. Дело в том, что Маргарита всю жизнь испытывала проблемы с лишним весом, сидела на всевозможных диетах. Но с возрастом диеты перестали работать и к 55 годам она весила почти 100 килограммов.

New Magazine

Жить с таким весом было сложно не только эстетически, но и физически. Трудно было даже нагнуться, чтобы завязать шнурки, признается звезда. И тогда Суханкина прибегла к крайней мере.

Кстати, уменьшить желудок ей посоветовал юморист Александр Морозов. Он когда-то сам прошел через это. Через год после операции Маргарита Суханкина похудела на 35 килограммов.

New Magazine

Сегодня певица прекрасно себя чувствует. Признается, что ест все, что хочет, не изнуряя себя диетами. А выглядит на 20 лет моложе.

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