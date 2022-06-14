Что случилось с Маргаритой Суханкиной

В 58 лет солистка легендарной группы “Мираж” вдруг заметно похорошела. Похудела, выглядит на несколько лет моложе. Поклонники недоумевают.

Фото: New Magazine New Magazine

Оказывается, певица сделала операцию на желудке. Хирургическое вмешательство обошлось ей в 300 тысяч рублей. Дело в том, что Маргарита всю жизнь испытывала проблемы с лишним весом, сидела на всевозможных диетах. Но с возрастом диеты перестали работать и к 55 годам она весила почти 100 килограммов.

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Жить с таким весом было сложно не только эстетически, но и физически. Трудно было даже нагнуться, чтобы завязать шнурки, признается звезда. И тогда Суханкина прибегла к крайней мере.

Кстати, уменьшить желудок ей посоветовал юморист Александр Морозов. Он когда-то сам прошел через это. Через год после операции Маргарита Суханкина похудела на 35 килограммов.

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