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2 часа назад

Прилучный запутал всех своими отношениями с девушками

New Magazine

Не так давно Павел Прилучный вернулся с Маврикия, где отдыхал с актрисой Зепюр Брутян. Правда, позже девушка призналась, что это были совместные съемки.

Прилучный запутал всех своими отношениями с девушками
Фото: New MagazineNew Magazine

Однако на днях он снова улетел в теплые края, прихватив с собой сына Тимофея и дочь Мию. Компанию им составила Зепюр Брутян. Сейчас девушка не появляется на фотографиях с Прилучным. Точнее, актер пытается скрывать ее лицо.

Однако журналистам удалось узнать, что все-таки Зепюр находится вместе со звездой “Мажора” и его детьми. Неизвестно, первая ли это встреча Брутян с детьми Павла, или актер уже познакомил наследников актрисой. Поклонники гадают, что же все же происходит на самом деле между Зепюр и Павлом. То ли это пиар, то и все же между знаменитостями роман. Ждем подробностей от героев этого сюжета.

Звёзды,Павел Прилучный,
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