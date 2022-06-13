«Удел Ксении Бородиной – платить за мужчин»

Между экс-участником шоу «Дом-2» Маем Абрикосовым (псевдоним Романа Тертишного) и его ведущей Ксенией Бородиной идет настоящая война. Мужчина, который после участия в реалити переехал в деревню и сейчас ведет довольно скромный образ жизни, постоянно пытается задеть ведущую, с которой когда-то был очень дружен.

Так, Роман заявил, что бывший супруг Бородиной Омар Курбанов – ленивый и несостоявшийся человек, который всю совместную жизнь находился на полном содержании супруги.

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Ксюша уже высказывалась в своем личном блоге по поводу Мая. Она вообще не понимает, почему экс-участник так о ней отзывается, ведь когда-то, будучи молодыми, они хорошо общались и даже вместе тусовались, когда Абрикосова отпускали на выходной. Бородина считает, что экс-участник копается в ее «грязном белье» исключительно из-за скуки, так как вообще ничего не добился в своей жизни и не имеет никаких успехов: ни личных, ни профессиональных, ни материальных. Ему абсолютно нечем похвастаться.

Ксюша даже вспомнила, как на общих тусовках она частенько платила за Мая из личных средств – тот практически ни на что не тратил свои заработанные деньги. Май не стал молчать и ответил на упреки Ксении.

Он отметил, что не помнит случаев, когда тусил к Ксенией Кимовной. Да, однажды он был на ее дне рождения, где съел бутерброд и выпил бокал шампанского, а еще в день ухода из телепроекта Май и Ксения сидели в баре, где телеведущая угостила его коктейлем. Но это все вечеринки в компании ведущей.

«Она приукрашивает для красного словца. Или перепутала меня с кем-то из участников, за кого она платила, - сказал как отрезал Роман. - А если комментировать ее выпад с юмором, то, видимо, таков удел Ксении — платить за мужчин».

Также Роман отметил, что с проекта ему должна была прийти материальная помощь, когда он попал в трудную жизненную ситуацию. Но деньги до адресата так и не дошли, а ответственными за них были именно Ксения Бородина и бывшая участница проекта Наталья Варвина. В итоге с похоронами отца Роману помог Валерий Комисаренко (который в свое время имел прямое отношение к проекту «Дом-2», а позже, в 2016 году, хотел его перекупить за 1 рубль).