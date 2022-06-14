Звезду «Гарри Поттера» сняли на пляже с голой грудью

Эмму Уотсон выследили папарацци. 32-летнюю актрису сфотографировали полуголой.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Британская актриса Эмма Уотсон прославилась на весь мир еще ребенком. Звездой ее сделала сверхпопулярная серия фильмов о Гарри Поттере. Исполнительница роли Гермионы Грейнджер признавалась, что не была готова к известности, которая на нее обрушилась. Уотсон потребовалось немало времени и сил, чтобы привыкнуть к вниманию поклонников и прессы. Однажды папарацци чуть не сорвали праздник, организованный в четь дня рождения Эммы. Репортеры заключили пари: тот, кто сумеет запечатлеть момент, когда ветер поднимет юбку звезды лент о Поттере, будет назван победителем. По словам Уотсон, в тот вечер мужчины с камерами «буквально растеклись по асфальту», ожидая ее приезда.

Накануне Эмма Уотсон вновь пострадала от досужих охотников за пикантными снимками. Отдых звезды на Ибице был испорчен. Папарацци пробрались на уединенный пляж, где актриса загорала топлес. В итоге кадры обнаженной груди всеми любимой Гермионы облетели Сеть.

Экспресс газета

Артистка рассказывала ранее, что хотела бы сбавить градус собственной популярности. Она как может оберегает свою частную жизнь от вмешательства прессы, но пока на этом поприще терпит провал за провалом. Эмма Уотсон много раз становилась жертвой хакеров - ее почту и соцсети взламывали, похищали конфиденциальную информацию и личные фото, которые затем оказывались в общем доступе. Даже покупать дом звезде «Гарри Поттера» пришлось анонимно. Звезда боялась, что представители прессы в один прекрасный день появятся у ее порога.