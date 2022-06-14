Безруков показал любимое место отдыха и удивил фанатов

Российский актер Сергей Безруков активно ведет Telegram-канал, где рассказывает не только о профессии, но и о личной жизни. Недавно артист поделился, как проводит время в одном из любимых мест – на даче.
Сергей в льняном костюме пил чай на летней веранде вместе с супругой Анной Матисон. Вместе пара воспитывает дочь и двух сыновей. Все пятеро провели выходные на даче, со слов артиста.
«На даче - хорошо! И даже мошкара настроения не испортит Но знаменитые строки Александра Сергеевича невольно вспоминаются)», – подписал снимки и видеоролики Сергей Безруков.
Ранее Сергей Безруков раскрыл стоимость обучения актерскому мастерству.