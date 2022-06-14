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4 часа назад

Безруков показал любимое место отдыха и удивил фанатов

Мира Маркина

Российский актер Сергей Безруков активно ведет Telegram-канал, где рассказывает не только о профессии, но и о личной жизни. Недавно артист поделился, как проводит время в одном из любимых мест – на даче.

Безруков показал любимое место отдыха и удивил фанатов
Фото: t.me/s_bezrukovt.me/s_bezrukov

Сергей в льняном костюме пил чай на летней веранде вместе с супругой Анной Матисон. Вместе пара воспитывает дочь и двух сыновей. Все пятеро провели выходные на даче, со слов артиста.

t.me/s_bezrukov

«На даче - хорошо! И даже мошкара настроения не испортит Но знаменитые строки Александра Сергеевича невольно вспоминаются)», – подписал снимки и видеоролики Сергей Безруков.

Ранее Сергей Безруков раскрыл стоимость обучения актерскому мастерству.

Звёзды,Анна Матисон,
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