Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры

«Прямо перед тренировкой я немного перекусываю и потом после нее. Благодаря этому я не чувствую голода до самого обеда. Затем я перекусываю по дороге домой. В итоге — я не настолько голодна, чтобы съесть дома какую-нибудь вредную пищу или слишком много сразу», — рассказала она.