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1 час назад

Дженнифер Энистон раскрыла секрет своего питания для стройной фигуры

Lenta.ru

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет своего питания для стройной фигуры. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания ENews.

Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

53-летняя знаменитость заявила, что поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снэков.

«Прямо перед тренировкой я немного перекусываю и потом после нее. Благодаря этому я не чувствую голода до самого обеда. Затем я перекусываю по дороге домой. В итоге — я не настолько голодна, чтобы съесть дома какую-нибудь вредную пищу или слишком много сразу», — рассказала она.

При этом Энистон призналась, что все свои перекусы она перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине.

«Я усвоила один урок. Если вы живете в Калифорнии или в каком-то другом городе с очень жарким климатом, надо обязательно носить с собой еду в холодильнике. Иначе ваш протеиновый батончик растает, и вам нечем будет утолить голод», — отметила звезда.

В апреле Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа и порадовала поклонников. Знаменитость разместила видео с коллегой по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. На размещенных кадрах видно, что на их лицах отсутствует мейкап. «Друзья навсегда», — подписала звезда пост, который набрал больше 20 миллионов просмотров.

Звёзды,Кортни Кокс,Дженнифер Энистон,
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