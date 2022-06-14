Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет своего питания для стройной фигуры. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания ENews.
53-летняя знаменитость заявила, что поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снэков.
«Прямо перед тренировкой я немного перекусываю и потом после нее. Благодаря этому я не чувствую голода до самого обеда. Затем я перекусываю по дороге домой. В итоге — я не настолько голодна, чтобы съесть дома какую-нибудь вредную пищу или слишком много сразу», — рассказала она.
При этом Энистон призналась, что все свои перекусы она перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине.
«Я усвоила один урок. Если вы живете в Калифорнии или в каком-то другом городе с очень жарким климатом, надо обязательно носить с собой еду в холодильнике. Иначе ваш протеиновый батончик растает, и вам нечем будет утолить голод», — отметила звезда.
В апреле Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа и порадовала поклонников. Знаменитость разместила видео с коллегой по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. На размещенных кадрах видно, что на их лицах отсутствует мейкап. «Друзья навсегда», — подписала звезда пост, который набрал больше 20 миллионов просмотров.