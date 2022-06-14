Малиновская пожаловалась на проблемы с деньгами

Телеведущая и модель Маша Малиновская сообщила о финансовых проблемах. Как оказалось, блондинка осталась без работы.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Малиновская получила всероссийскую популярность благодаря работе на телеканале Муз-ТВ. Недавно звезда призналась, что находится в затруднительном финансовом положении. Об этом она рассказала поклонникам в социальных сетях.

Так, фанаты поинтересовались, почему модель не публикует фотографии из жарких стран. Весь многие представители шоу-бизнеса отправились за границу, к морю.

«Не могу себе позволить. Я — безработная», — заявила она.