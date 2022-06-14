Малиновская пожаловалась на проблемы с деньгами

Телеведущая и модель Маша Малиновская сообщила о финансовых проблемах. Как оказалось, блондинка осталась без работы.
Малиновская получила всероссийскую популярность благодаря работе на телеканале Муз-ТВ. Недавно звезда призналась, что находится в затруднительном финансовом положении. Об этом она рассказала поклонникам в социальных сетях.
Так, фанаты поинтересовались, почему модель не публикует фотографии из жарких стран. Весь многие представители шоу-бизнеса отправились за границу, к морю.
«Не могу себе позволить. Я — безработная», — заявила она.
Некоторые фанаты отметили, что ведущая могла вложить в свой ответ долю иронии. Однако стоит отметить, что Малиновская давно перестала появляться на экранах и светских мероприятиях.