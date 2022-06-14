Херд рассказала, почему проиграла Деппу в суде

Стало известно, что 9 июня в условиях строгой секретности Эмбер Херд поговорила с журналисткой телеканала NBC о причинах ее проигрыша в суде. Сейчас небольшой фрагмент этого интервью доступен на YouTube.
36-летняя актриса в беседе с ведущей NBC раскрыла детали судебного разбирательства с бывшим мужем Джонни Деппом. Херд также прокомментировала роль присяжных в процессе и ангажированность некоторых свидетелей со стороны истца.
«Как они могли вынести другое решение? Они сидели на этих местах и в течение трех недель выслушивали непрекращающиеся свидетельские показания от оплачиваемых сотрудников, а ближе к концу судебного разбирательства — от случайных людей. Я их не виню, я, действительно, понимаю. Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер», — завила звезда «Аквамена».
Сообщается, что в беседе с журналисткой Саванной Гатри Эмбер Херд также затронула тему того, как в будущем исход ее суда может повлиять на свободу слова в Америке и на других женщин – жертв домашнего насилия.
Полная версия интервью выйдет в эфир только 17 июня.
Ранее «Рамблер» писал о том, какая судьба ждет персонажа Эмбер Херд в сиквеле «Аквамена».