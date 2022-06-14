Херд рассказала, почему проиграла Деппу в суде

«Как они могли вынести другое решение? Они сидели на этих местах и в течение трех недель выслушивали непрекращающиеся свидетельские показания от оплачиваемых сотрудников, а ближе к концу судебного разбирательства — от случайных людей. Я их не виню, я, действительно, понимаю. Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер», — завила звезда «Аквамена».