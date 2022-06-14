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1 час назад

Раскрыты детали брачного договора Бритни Спирс

Мира Маркина

Свадьба 40-летней Бритни Спирс и 28-летнего Сэма Асгари состоялась только 9 июня, а уже сейчас стали известны подробности брачного договора, заключенного супругами. Инициатива пройти эту юридическую процедуру принадлежала певице, сообщает TMZ.

Согласно условиям договора, избранник Бритни не сможет претендовать на ее состояние, оцениваемое в 60 миллионов долларов, в случае развода. Однако неизвестно, получит ли Сэм Асгари часть имущества, которое артистка заработает, будучи в браке с ним.

Ранее супруг поп-исполнительницы иронично поблагодарил всех неравнодушных фанатов пары в соцсетях за интерес к деталям его свадьбы с Бритни.

«Спасибо всем, кто беспокоится о наших брачных отношениях! Конечно, мы подписали брачный контракт, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня», — написал Сэм.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как прошла свадьба Бритни Спирс.

Звёзды,Видео,Бритни Спирс,
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