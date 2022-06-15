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2 часа назад

Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном белье

Lenta.ruиещё 2

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном белье и вызвала споры в сети. На соответствующие видео в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном белье
Фото: Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном бельеКим Кардашьян снялась в полупрозрачном белье

Известно, что 41-летняя знаменитость на данный момент находится в романтическом путешествии со своим возлюбленным, американским актером Питом Дэвидсоном. На опубликованных кадрах Кардашьян позирует перед зеркалом в трусах-стрингах и бюстгальтере со спущенными бретелями из полупрозрачной ткани розового цвета. Отмечается, что данный комплект нижнего белья был представлен в новой коллекции ее бренда SKIMS.

Многие поклонники не оценили внешность бизнесвумен на новых фото. «Какие-то странные у нее пропорции», «Непонятная фигура», «Одержимая своей наготой», «Отличный фотошоп», «Это не ее фигура. Это удачная работа пластических хирургов», «На этом видео она выглядит дешево и фальшиво», — высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились фигурой телезвезды. «В конце концов, вы можете говорить о ней все, что хотите, но у нее совершенно невероятное тело», «У нее красивое лицо и тело. Не нравится — проходите мимо», «Несмотря на постоянную критику по поводу ее внешности, нужно отдать ей должное за то, что она очень поддерживает свою фигуру в тонусе особенно после рождения двоих детей», «О, мамочки! Она выглядит феноменально», «Всем бы так выглядеть в 40», — писали юзеры.

Звёзды,Интимные фото звезд ,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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