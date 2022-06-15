Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном белье и вызвала споры в сети. На соответствующие видео в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

Фото: Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном белье Ким Кардашьян снялась в полупрозрачном белье

Известно, что 41-летняя знаменитость на данный момент находится в романтическом путешествии со своим возлюбленным, американским актером Питом Дэвидсоном. На опубликованных кадрах Кардашьян позирует перед зеркалом в трусах-стрингах и бюстгальтере со спущенными бретелями из полупрозрачной ткани розового цвета. Отмечается, что данный комплект нижнего белья был представлен в новой коллекции ее бренда SKIMS.

Многие поклонники не оценили внешность бизнесвумен на новых фото. «Какие-то странные у нее пропорции», «Непонятная фигура», «Одержимая своей наготой», «Отличный фотошоп», «Это не ее фигура. Это удачная работа пластических хирургов», «На этом видео она выглядит дешево и фальшиво», — высказывались они.