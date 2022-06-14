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30 минут назад

Оливия Родриго исполнила хит "Тату" в Берлине

Газета.Ru

Американская певица Оливиа Родриго на концерте в Берлине исполнила хит российской группы "Тату" All The Things She Said, сообщает Portal Popline.

Оливия Родриго исполнила хит "Тату" в Берлине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

19-летняя артистка спела ставшую популярной в TikTok композицию в рамках гастрольного тура Sour Tour, который устроила к выходу своего первого сольного альбома.

Песня All the Things She Said, как и ее русскоязычная версия "Я сошла с ума", вошла в дополненный альбом "Тату" "200 по встречной", выпущенный в 2002 году. Группа, в которую входили солистки Лена Катина и Юля Волкова, распалась в 2011 году.

Ранее сообщалось, что Оливия Родриго появилась на красной дорожке MTV Movie & Video Awards в платье Jean Paul Gautier, которое на 16 лет старше нее.

Звёзды,Лена Катина,
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