Оливия Родриго исполнила хит "Тату" в Берлине

19-летняя артистка спела ставшую популярной в TikTok композицию в рамках гастрольного тура Sour Tour, который устроила к выходу своего первого сольного альбома.

Песня All the Things She Said, как и ее русскоязычная версия "Я сошла с ума", вошла в дополненный альбом "Тату" "200 по встречной", выпущенный в 2002 году. Группа, в которую входили солистки Лена Катина и Юля Волкова, распалась в 2011 году.