Как Кейт Миддлтон оконфузилась перед папарацци

Для миллионов людей по всему миру Кейт Миддлтон, как и положено герцогине, является примером для подражания. Она воспитывает троих детей, всегда безупречно выглядит и изъясняется. Кроме того, ни для кого не секрет, что даже королева Елизавета II относится к Кейт куда лучше, чем к супруге своего второго внука – Меган Маркл.

Однако репутация герцогини Кембриджской не всегда была безукоризненной. В частности, хейтеры не устают вспоминать историю, произошедшую 10 лет назад. Подробнее о ней – в материале "Рамблера".

Видео дня

В 2012 году вместе с принцем Уильямом Кейт отдыхала на частной вилле во Франции. Несмотря на внушительную систему охраны, папарацци удалось запечатлеть герцогиню топлес, после чего пикантные кадры облетели весь мир. Разгорелся нешуточный скандал, однако Букингемский дворец воспринял инцидент как нарушение права на личное пространство.

Но этим дело не закончилось: дабы защитить герцогиню, представители королевской семьи подали в суд на французский таблоид. Главный редактор газеты Лорен Пие, в свою очередь, заявила, что не видит в снимках ничего постыдного:

"Не стоит драматизировать из-за этих фотографий. Реакция на них немного несоразмерна. Что читатель может увидеть на обложке нашего журнала? Молодая пара, они влюблены, они прекрасны. Она — принцесса XXI века. Она выходит на балкон особняка топлес, как появляются на пляжах южной Франции тысячи девушек со всего мира. Ее можно увидеть с шоссе, проходящего совсем неподалеку, по которому ездят сотни машин. Ее видно даже с улицы. В этих фотографиях нет ничего ужасного. Я не знаю ни одного таблоида в мире, который не опубликовал бы их, если бы эти материалы достались им",

– встала на защиту своих журналистов Пие.

Королевская семья не посчитала доводы француженки убедительными. Судебные разбирательства растянулись на шесть лет, и в конце концов Букингемский дворец одержал победу. Французскому изданию пришлось признать, что их действия были вторжением в частную жизнь.

Неудивительно, что в Великобритании так серьезно восприняли случившееся: в самой стране уже много лет действует негласный запрет, касающийся журналистского преследования королевской семьи. Его ввели после гибели принцессы Дианы.