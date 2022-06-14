Кардашьян испортила культовое платье Мэрилин Монро

На бал Института костюма Met Gala телезвезда Ким Кардашьян надела культовое платье Мэрилин Монро. Когда пришло время вернуть реликвию, разразился скандал. Теперь в интернете обсуждают фотографии наряда, «пострадавшего» после примерки звездой.

Для того, чтобы влезть в платье, Кардашьян избавилась от семи лишних килограммов. После бала эксперты заявляли, что наряд Монро остался в идеальном состоянии. Однако платье оказалось заметно повреждено.

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На снимках, гуляющих в интернете, отчетливо видны надрывы ткани, отсутствие страз и пайеток в некоторых местах. И это несмотря на то, что звезда не застегивала платье до конца.

В этом полупрозрачном платье Мэрилин Монро поздравляла президента Кеннеди. После смерти актрисы наряд стал частью музейной экспозиции.