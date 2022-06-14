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3 часа назад

Кардашьян испортила культовое платье Мэрилин Монро

Мира Маркина

На бал Института костюма Met Gala телезвезда Ким Кардашьян надела культовое платье Мэрилин Монро. Когда пришло время вернуть реликвию, разразился скандал. Теперь в интернете обсуждают фотографии наряда, «пострадавшего» после примерки звездой.

Для того, чтобы влезть в платье, Кардашьян избавилась от семи лишних килограммов. После бала эксперты заявляли, что наряд Монро остался в идеальном состоянии. Однако платье оказалось заметно повреждено.

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На снимках, гуляющих в интернете, отчетливо видны надрывы ткани, отсутствие страз и пайеток в некоторых местах. И это несмотря на то, что звезда не застегивала платье до конца.

В этом полупрозрачном платье Мэрилин Монро поздравляла президента Кеннеди. После смерти актрисы наряд стал частью музейной экспозиции.

Ранее «Рамблер» писал о том, какой подделкой-подарком одарили Ким Кардашьян.

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