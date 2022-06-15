Стали известны условия жесткого контракта Бритни Спирс с мужем

11 июня Бритни Спирс вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал красавчик фитнес-тренер Сэм Асгари. Ни для кого не секрет, что состояние известной артистки намного больше, чем у ее новоиспеченного мужа. Поэтому адвокаты Бритни решили ее обезопасить, и супруги еще до заключения брака заключили жесткий брачный договор. Сэм, к слову, подписал его без спора.

Фото: Клео.ру Клео.ру

На счете певицы на данный момент находится около 60 млн. долларов. Согласно договору, Сэм не может на них претендовать ни при каких обстоятельствах. Даже на те деньги, которые Бритни заработала, уже будучи в отношениях с бойфрендом (а пара знакома около 5 лет). К примеру, если молодые люди разведутся прямо сейчас, Асгари останется ни с чем.

При этом не известно, сможет ли он претендовать на деньги, которые Бритни заработает, находясь с ним в браке. По идее, это имущество будет считаться совместно нажитым.

Впрочем, Спирс поступила по-умному. Еще до бракосочетания она приобрела роскошный особняк в Лос-Анджелесе за 11 млн. долларов. Он расположен близ дома второго супруга Бритни Кевина Фадерлайна, с которым проживают двое наследников артистки – сыновья Джейден и Шон. Скорее всего, данный фактор стал решающим.

В доме площадью 1000 квадратных метров есть все для шикарной жизни: бассейн с водной горкой, просторная кухня, несколько уютных спален, огромная гостиная, собственный домашний кинотеатр, и многое другое.

Очевидно, что в случае развода на этот дом Сэм претендовать не сможет, а значит, Бритни останется и с жильем, и при деньгах.