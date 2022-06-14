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1 час назад

Дочь Дениз Ричардс и Чарли Шина стала моделью OnlyFans

Газета.Ru

Дочь актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс, 18-летняя Сэмми Шин, зарегистрировалась на сайте эротического контента OnlyFans. Об этом сообщает Page Six.

Дочь Дениз Ричардс и Чарли Шина стала моделью OnlyFans
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О том, что она планирует зарабатывать на фото и видео для взрослых, девушка рассказала в понедельник, 13 июня, в своем посте в Instagram, выложив фото в купальнике.

"Кликайте на ссылку в био, если хотите видеть больше", - предложила подписчикам дочь актеров.

На своей странице в OnlyFans Сэмми Шин предлагает "эксклюзивный контент", который пообещала загружать каждые две-три недели.

Дениз Ричардс заявила Page Six в связи с карьерным выбором своей дочери, что та уже достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения.

"Все, что я могу сделать как родитель - это направлять ее и доверять ее решениям, но свой выбор она делает сама", - объяснила 51-летняя актриса.

В сентябре 2021 года Сэмми Шин сообщала в своем посте в TikTok, что бросила школу и переехала из дома матери, который она назвала адом, к отцу.

Сейчас отношения Дениз Ричардс и ее дочери выглядят теплыми - в частности, в мае они провели вместе День матери.

Ранее сообщалось, что дочь Синди Кроуфорд модель Кайя Гербер получила роль в сериале "Миссис Американский пирог".

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