Как сейчас выглядят дети Майкла Джексона

Дети Майкла Джексона — Пэрис и Принс — стали неожиданными гостями на юбилейной церемонии вручения премии Tony Awards, которая на днях прошла в Нью-Йорке. Как сейчас выглядят повзрослевшие наследники звезды, смотрите в материале «Рамблера».
Брат и сестра Джексон появились на сцене премии, чтобы поддержать бродвейский мюзикл в память об их отце MJ: The Musical. Спектакль был номинирован сразу на 10 наград.
На ковровой дорожке 24-летняя Пэрис блистала в пыльно-розовом платье в пол, а 20-летний Принс позировал перед фотографами в строгом черном костюме.
Выступая перед зрителями, сын Джексона заявил:
«Мне кажется, многие думают, что наш отец навсегда изменил популярную музыку. И кто мы такие, чтобы не согласиться? Но хотим, чтобы вы знали, что наш отец также был большим поклонником мюзиклов, как в кино, так и на сцене театра. Поэтому для нас огромная честь представить музыкальный спектакль, который с помощью культовых хитов нашего отца покажет сложности его жизни и творчества».
Мюзикл переносит зрителей в процесс репетиции мирового турне Майкла Джексона 1992 года Dangerous, где певец исполнил 25 своих самых громких хитов.
Напомним, медсестра из дерматологической клиники доктора Арнольда Кляйна, Дебби Роу, родила музыканту двоих детей: сына Принса Майкла Джексона и дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Правда, к концу 1999 года Роу отказалась от родительских прав: «Я не хочу делить с Майклом родительские обязанности, потому что он прекрасно справляется без меня. Я хочу отказаться от всех возможных прав, касающихся детей, потому что понимаю, что я действую в интересах детей». В апреле 2000 года их фиктивный брак с музыкантом был расторгнут.