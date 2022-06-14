Как сейчас выглядят дети Майкла Джексона

«Мне кажется, многие думают, что наш отец навсегда изменил популярную музыку. И кто мы такие, чтобы не согласиться? Но хотим, чтобы вы знали, что наш отец также был большим поклонником мюзиклов, как в кино, так и на сцене театра. Поэтому для нас огромная честь представить музыкальный спектакль, который с помощью культовых хитов нашего отца покажет сложности его жизни и творчества».