Нюша показала фигуру в купальнике после родов

Всего полгода назад певица Нюша стала мамой во второй раз, у нее родился сын. На своей странице во ВКонтакте артистка поделилась с подписчиками снимком в купальнике
Сейчас Нюша отдыхает в Дубае. Под фотографией она написала о своих ближайших планах:
"Скоро лечу в Москву. Буду активно восстанавливаться. планы грандиозные: посещение кинезиолога, костоправа, занятия по вокалу и танцам".
Поклонники оценили фигуру артистки спустя полгода после родов, назвав ее "прекрасной".
Напомним, что в 2017 году певица вышла замуж за Игоря Сивова. Помимо сына, пара воспитывает дочь Серафиму-Симбу.
Ранее были раскрыты детали брачного договора Бритни Спирс.