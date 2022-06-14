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49 минут назад

Нюша показала фигуру в купальнике после родов

Мария Иглина

Всего полгода назад певица Нюша стала мамой во второй раз, у нее родился сын. На своей странице во ВКонтакте артистка поделилась с подписчиками снимком в купальнике

Нюша показала фигуру в купальнике после родов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Социальные сети

Сейчас Нюша отдыхает в Дубае. Под фотографией она написала о своих ближайших планах:

"Скоро лечу в Москву. Буду активно восстанавливаться. планы грандиозные: посещение кинезиолога, костоправа, занятия по вокалу и танцам".

Поклонники оценили фигуру артистки спустя полгода после родов, назвав ее "прекрасной".

Напомним, что в 2017 году певица вышла замуж за Игоря Сивова. Помимо сына, пара воспитывает дочь Серафиму-Симбу.

Ранее были раскрыты детали брачного договора Бритни Спирс.

Звёзды,Игорь Сивов,Бритни Спирс,
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