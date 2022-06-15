Пригожин сравнил BTS с группой "Руки вверх"

"Был период, например, когда "Руки вверх" разрывали хит-парады и все остальное. Потом у них была пауза, а сейчас они снова на пьедестале. У людей, которые выросли на их песнях, появилась ностальгия. Надо уметь вовремя остановиться, вовремя уйти и, может быть, вернуться",