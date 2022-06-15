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2 часа назад

Пригожин сравнил BTS с группой "Руки вверх"

Газета.Ruиещё 1

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" поддержал решение корейского бойз-бенда BTS временно приостановить совместную деятельность. Он напомнил о группе "Руки вверх", которая вновь обрела популярность после паузы в творчестве.

Пригожин сравнил BTS с группой "Руки вверх"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Был период, например, когда "Руки вверх" разрывали хит-парады и все остальное. Потом у них была пауза, а сейчас они снова на пьедестале. У людей, которые выросли на их песнях, появилась ностальгия. Надо уметь вовремя остановиться, вовремя уйти и, может быть, вернуться",

- подчеркнул Пригожин.

Он добавил, что в отличие от классики у поп-музыки есть свой временной лимит популярности. По мнению продюсера, такие песни не могут быть вечными. Поэтому, отметил Пригожин, важно уметь вовремя взять перерыв в карьере, чтобы фанаты BTS запомнили их творчество в положительном ключе. Спустя некоторое время, предположил продюсер, корейский бойз-бенд может вновь воссоединиться.

Звёзды,Иосиф Пригожин,
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