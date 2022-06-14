Бородина показала дом бабушки с туалетом на улице

Телеведущая Ксения Бородина показала подписчикам в соцсетях дачу бабушки. Фотографии звезда выложила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Родственница Бородиной проживает на даче около трех месяцев в году — все остальное время женщина проводит в своей квартире в Москве. Она много занимается участком, ухаживает за растениями и собирает урожай. На территории дачи есть цветущий сад, неподалеку от которого находится пруд с лягушками.