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55 минут назад

Бородина показала дом бабушки с туалетом на улице

Lenta.ru

Телеведущая Ксения Бородина показала подписчикам в соцсетях дачу бабушки. Фотографии звезда выложила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бородина показала дом бабушки с туалетом на улице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Родственница Бородиной проживает на даче около трех месяцев в году — все остальное время женщина проводит в своей квартире в Москве. Она много занимается участком, ухаживает за растениями и собирает урожай. На территории дачи есть цветущий сад, неподалеку от которого находится пруд с лягушками.

На выложенных Бородиной кадрах можно увидеть, что дачный дом ее бабушки выглядит старым и полуразрушенным, а туалет расположен на улице. Подписчиков шокировало, что родственница звезды живет в таких условиях. Телеведущая призналась, что она с радостью бы сделала ремонт на даче своей бабушки, однако та не позволяет ей этого сделать.

Звёзды,Ксения Бородина,
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