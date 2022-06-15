Маша Малиновская призналась в финансовых трудностях

В беседе с журналистом издания Teleprogramma Малиновская рассказала, что вынуждена экономить, отказываться от дорогостоящих покупок.

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Также Маша сообщила, что не может позволить себе отпуск за границей, поскольку сейчас безработная.

В последнее время светская львица перестала появляться на различных мероприятиях, что также косвенно указывает на непростую ситуацию с деньгами.