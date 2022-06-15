Маша Малиновская призналась в финансовых трудностях

В беседе с журналистом издания Teleprogramma Малиновская рассказала, что вынуждена экономить, отказываться от дорогостоящих покупок.
Также Маша сообщила, что не может позволить себе отпуск за границей, поскольку сейчас безработная.
В последнее время светская львица перестала появляться на различных мероприятиях, что также косвенно указывает на непростую ситуацию с деньгами.
Малиновская стала известной благодаря развлекательным программам на музыкальных каналах. Также она активно продвигала себя как модель.