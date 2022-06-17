Жена Джастина Бибера сообщила о его поправке

Певец Джастин Бибер, у которого недавно парализовало пол-лица, чувствует себя гораздо лучше. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на жену артиста, американскую модель Хейли Бибер.

«У него все очень хорошо. Ему становится лучше с каждым днем», — заявила супруга певца на шоу Good Morning America. Хейли отметила, что поддержка фанатов сыграла большую роль в выздоровлении Бибера.

По словам модели, вначале болезнь пугала, однако сейчас певец идет на поправку. Хейли также поблагодарила всех друзей, фанатов и родственников за пожелания, советы и рекомендации по лечению.