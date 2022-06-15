Муцениеце доказала, что не состояла в отношениях с женатым

Актриса Агата Муцениеце доказала в суде, что у нее не было романа с режиссером Климом Шипенко. Об этом сообщает издание StarHit в своих социальных сетях.
Журнал выпустил опровержение и заявил, что в 2021 году опубликовал сведения, несоответствующие действительности, и порочащие честь и достоинство Агаты Муцениеце. Из этого заявления следует, что звезда в суде предоставила доказательства того, что на видео с ней был не Клим Шипенко.
В марте 2021 года журнал опубликовал видео, на котором Муцениеце с мужчиной засняли в одном из московских театров, и вели они себя, как пара. В описании говорилось, что на видео запечатлели режиссера Клима Шипенко, у которого есть жена. Позже актрисе и режиссеру пришлось выступить с опровержением.
Ранее сообщалось, что Муцениеце рассекретила свой вес после шоу «Ледниковый период».