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1 час назад

Муцениеце доказала, что не состояла в отношениях с женатым

Мария Каткова

Актриса Агата Муцениеце доказала в суде, что у нее не было романа с режиссером Климом Шипенко. Об этом сообщает издание StarHit в своих социальных сетях.

Муцениеце доказала, что не состояла в отношениях с женатым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журнал выпустил опровержение и заявил, что в 2021 году опубликовал сведения, несоответствующие действительности, и порочащие честь и достоинство Агаты Муцениеце. Из этого заявления следует, что звезда в суде предоставила доказательства того, что на видео с ней был не Клим Шипенко.

В марте 2021 года журнал опубликовал видео, на котором Муцениеце с мужчиной засняли в одном из московских театров, и вели они себя, как пара. В описании говорилось, что на видео запечатлели режиссера Клима Шипенко, у которого есть жена. Позже актрисе и режиссеру пришлось выступить с опровержением.

Ранее сообщалось, что Муцениеце рассекретила свой вес после шоу «Ледниковый период».

Звёзды,Клим Шипенко,Агата Муцениеце,
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