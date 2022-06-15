Муцениеце доказала, что не состояла в отношениях с женатым

Актриса Агата Муцениеце доказала в суде, что у нее не было романа с режиссером Климом Шипенко. Об этом сообщает издание StarHit в своих социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журнал выпустил опровержение и заявил, что в 2021 году опубликовал сведения, несоответствующие действительности, и порочащие честь и достоинство Агаты Муцениеце. Из этого заявления следует, что звезда в суде предоставила доказательства того, что на видео с ней был не Клим Шипенко.