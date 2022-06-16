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16 минут назад

61-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа

Lenta.ruиещё 2

Американская актриса и писательница Джулианна Мур показала лицо без макияжа и порадовала поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

61-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 61-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позировала перед камерой в белой футболке и без мейкапа. При этом на опубликованном кадре видно, как ее лицо усыпано веснушками.

Фанаты восхитились внешним видом звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом, который набрал более 25 тысяч лайков. «Дорогая Джули, я люблю твою каждую веснушку», «Какая вы красивая! Это фильтры или у вас действительно столько веснушек?», «Вы такая естественная», «Ваши веснушки сводят меня с ума», «У вас очень красивая и тонкая шея, а про лицо — вообще молчу», — высказывались они.

Ранее в июне Джулианна Мур отправилась на свидание с мужем американским режиссером Бартом Фрейндлихом без макияжа и вызвала споры в сети. Папарацци запечатлели актрису в футболке и брюках черного цвета, белых кроссовках и с объемной сумкой из кожи. При этом на фото видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика.

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