61-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа

Американская актриса и писательница Джулианна Мур показала лицо без макияжа и порадовала поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, 61-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позировала перед камерой в белой футболке и без мейкапа. При этом на опубликованном кадре видно, как ее лицо усыпано веснушками.

Фанаты восхитились внешним видом звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом, который набрал более 25 тысяч лайков. «Дорогая Джули, я люблю твою каждую веснушку», «Какая вы красивая! Это фильтры или у вас действительно столько веснушек?», «Вы такая естественная», «Ваши веснушки сводят меня с ума», «У вас очень красивая и тонкая шея, а про лицо — вообще молчу», — высказывались они.