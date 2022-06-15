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3 часа назад

Энистон обвинили в лицемерии из-за ее слов о славе

Мария Каткова

Актриса Дженнифер Энистон рассуждала о звездах, прославившихся через интернет, и нарвалась на критику. Об этом сообщает Grazia.

Энистон обвинили в лицемерии
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В интервью с Себастьяном Стэном актриса порассудила о том, что интернет подарил миру звезд, которые ничего не сделали для популярности.

«Интернет сформировал полностью новую культуру. Благодаря ему известными становились люди, которые вообще ничего не делают. При этом у них блестящие карьеры. И отдельно стоит упомянуть тех, кто прославился за счет "женской репутации" — Пэрис Хилтон, Моника Левински и так далее», — заявила Энистон.

Однако пользователи оказались несогласны с актрисой. Они напомнили ей о том, благодаря чему и кому она стала популярной. Энистон обвинили в лицемерии.

«Прочитал интервью, а потом вспомнил о том, какие у Дженнифер были блестящие родители. Конечно, Пэрис и Моника прославились просто так, а она стала известной только благодаря маме и папе. Не очень понимаю, в чем разница», «Такое чувство, будто Дженнифер до гениального талантливая актриса. Но ведь нет. Она везде одинаковая. А популярна из-за Питта», «Все это как-то лицемерно звучит»

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем.

Звёзды,Моника Левински,Пэрис Хилтон,Себастьян Стэн,Дженнифер Энистон,
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