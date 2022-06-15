Актриса Дженнифер Энистон рассуждала о звездах, прославившихся через интернет, и нарвалась на критику. Об этом сообщает Grazia.
В интервью с Себастьяном Стэном актриса порассудила о том, что интернет подарил миру звезд, которые ничего не сделали для популярности.
«Интернет сформировал полностью новую культуру. Благодаря ему известными становились люди, которые вообще ничего не делают. При этом у них блестящие карьеры. И отдельно стоит упомянуть тех, кто прославился за счет "женской репутации" — Пэрис Хилтон, Моника Левински и так далее», — заявила Энистон.
Однако пользователи оказались несогласны с актрисой. Они напомнили ей о том, благодаря чему и кому она стала популярной. Энистон обвинили в лицемерии.
«Прочитал интервью, а потом вспомнил о том, какие у Дженнифер были блестящие родители. Конечно, Пэрис и Моника прославились просто так, а она стала известной только благодаря маме и папе. Не очень понимаю, в чем разница», «Такое чувство, будто Дженнифер до гениального талантливая актриса. Но ведь нет. Она везде одинаковая. А популярна из-за Питта», «Все это как-то лицемерно звучит»
Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем.