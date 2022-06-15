Энистон обвинили в лицемерии

«Прочитал интервью, а потом вспомнил о том, какие у Дженнифер были блестящие родители. Конечно, Пэрис и Моника прославились просто так, а она стала известной только благодаря маме и папе. Не очень понимаю, в чем разница», «Такое чувство, будто Дженнифер до гениального талантливая актриса. Но ведь нет. Она везде одинаковая. А популярна из-за Питта», «Все это как-то лицемерно звучит»