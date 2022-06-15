Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
2 часа назад

Джейсон Момоа и Эйса Гонсалес расстались

Mainstyle

Не успели мы отойти от расставания «Аквамена» со своей горячо любимой супругой, как он преподносит новый сюрприз. Уже второй раз в этом году Джейсон Момоа остаётся в статусе холостяка, ведь он провёл с Эйсой Гонсалес всего четыре месяца, а после отношения постигла та же участь.

Джейсон Момоа и Эйса Гонсалес расстались
Фото: MainstyleMainstyle

«Они просто очень разные люди»,

— рассказал источник в этот вторник.

Эйса Гонсалес принимает участие в презентации Universal Pictures специального показа машины скорой помощи в Майами 5 апреля 2022 года в Майами, Флорида

Но второй инсайдер всё же подарил фанатам надежду на то, что у них ещё есть возможность возродить столь нежные чувства.

«Джейсон Момоа и Эйса Гонсалес очень любят друг друга, встречались некоторое время без лишнего шума, прежде чем это стало достоянием общественности. Но они находятся на разных жизненных этапах»,

— сказал знакомый знаменитостей.

Отношения между двумя коллегами зародилась в феврале, всего через месяц после того, как он объявил о своем расставании с экс-супругой Лизой Боне.

«Сейчас это не очень серьёзно, и они оба просто смотрят, что из этого получится. Звезды проводят время вместе, когда могут, и успевают работать между двумя своими напряжёнными графиками»,

— сказал источник в то время.

Но правда в том, что Эйса уже задумывается о серьёзных отношениях, а вот Момоа ещё не отошёл от брака с бывшей женой. Она больше склонна к долгосрочной перспективе с очевидным исходом и планами на совместное будущее, чем к случайным свиданиям. Однако в январе Момоа и Боне огорошили аудиторию совместным заявлением, в котором стало известно, что они расстаются спустя четыре года после того, как пара ответила друг другу согласием у алтаря.

«Любовь между нами продолжается, развиваясь так, как она хочет быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы хотим. Наша преданность этой священной жизни непоколебима... Мы учим наших детей тому, что возможно»,

— подытожили звёзды.

Звёзды,Эйса Гонсалес,Джейсон Момоа,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители