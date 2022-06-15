Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
2 часа назад

От красоты не осталось и следа: что случилось с внешностью Алины Кабаевой

Экспресс газета

Алина Кабаева по праву считается звездой мировой художественной гимнастики. Когда-то она поражала всю планету своими безукоризненными выступлениями и эффектной внешностью. Но в последнее время поклонники считают, что с Алиной что-то случилось.

От красоты не осталось и следа: что случилось с внешностью Алины Кабаевой
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Алина Кабаева является самой известной ученицей Ирины Винер-Усмановой, воспитавшей не одно поколение победительниц в мировой художественной гимнастике. Сейчас мало кто может поверить в то, что изначально Алина не демонстрировала выдающихся данных. Но тренер сумела разглядеть потенциал в ребенке и взяла ее в воспитанницы.

Девочка из Узбекистана оправдала не только надежды Ирины Винер-Усмановой, но и всей страны. Алина Кабаева поразила мир своими яркими выдающимися выступлениями. Немалую помощь в достижении побед гимнастке оказала ее внешность. Сверкающие купальники, яркий макияж, сияющая улыбка, незаурядная внешность - все это в не меньшей степени обеспечили Алине Кабаевой успех.

С тех пор прошло много времени. Спортсменка оставила профессиональную карьеру, но из художественной гимнастики не ушла. Она основала благотворительный фестиваль «Алина», а еще пошла в политику. И хотя сейчас Кабаева уже покинула Госдуму, все равно с любимым спортом не расстается. Благодаря мероприятиям, касающимся художественной гимнастики, общественность может наблюдать за Алиной Кабаевой, которая считается весьма закрытой персоной.

Экспресс газета

Судя по комментариям в Сети, изменения во внешности своей любимицы многих огорчают. По мнению некоторых фанатов, от красоты Алины не осталось и следа. Нашлись и те, кто предполагает, будто Кабаева что-то сделала со своей внешностью. Якобы у нее с недавних пор увеличились губы и изменился овал лица. Кто-то из фанатов подозревает, что Кабаева прибегла к неким процедурам, которые только негативно отразились на ее внешности. Впрочем, немало тех, кто убежден, что Алина просто меняется с возрастом, при этом не теряя своей привлекательности.

Звёзды,Ирина Винер,Алина Кабаева,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители