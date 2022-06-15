От красоты не осталось и следа: что случилось с внешностью Алины Кабаевой

Алина Кабаева по праву считается звездой мировой художественной гимнастики. Когда-то она поражала всю планету своими безукоризненными выступлениями и эффектной внешностью. Но в последнее время поклонники считают, что с Алиной что-то случилось.

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Алина Кабаева является самой известной ученицей Ирины Винер-Усмановой, воспитавшей не одно поколение победительниц в мировой художественной гимнастике. Сейчас мало кто может поверить в то, что изначально Алина не демонстрировала выдающихся данных. Но тренер сумела разглядеть потенциал в ребенке и взяла ее в воспитанницы.

Девочка из Узбекистана оправдала не только надежды Ирины Винер-Усмановой, но и всей страны. Алина Кабаева поразила мир своими яркими выдающимися выступлениями. Немалую помощь в достижении побед гимнастке оказала ее внешность. Сверкающие купальники, яркий макияж, сияющая улыбка, незаурядная внешность - все это в не меньшей степени обеспечили Алине Кабаевой успех.

С тех пор прошло много времени. Спортсменка оставила профессиональную карьеру, но из художественной гимнастики не ушла. Она основала благотворительный фестиваль «Алина», а еще пошла в политику. И хотя сейчас Кабаева уже покинула Госдуму, все равно с любимым спортом не расстается. Благодаря мероприятиям, касающимся художественной гимнастики, общественность может наблюдать за Алиной Кабаевой, которая считается весьма закрытой персоной.

Экспресс газета