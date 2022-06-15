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2 часа назад

Мэттью Перри рассказал, что выпустит мемуары о зависимости

Мария Каткова

Актер Мэттью Перри сообщил о том, что завершил написание мемуаров о своей жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Мэттью Перри рассказал, что выпустит мемуары о зависимости
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В мемуарах он рассказал, как справился со своими зависимостями от алкоголя и запрещенных веществ, а также о том, что происходило на съемочной площадке сериала «Друзья».

«Мемуары актера будут рассказаны с его фирменным юмором в откровенной и самосознательной манере. Перри удалось ярко описать свою пожизненную борьбу с болезнью и то, что ее подпитывало, несмотря на тот факт, что у артиста было все», — рассказал представитель издательства, которое занимается выпуском книги.

Книги поступят в продажу первого ноября. Также представитель рассказал, что за мемуары актер получил гонорар в семизначное число, но конкретную сумму называть отказался.

«Моему эго не нравится, что я должен перестать писать о себе. Но книга уже готова. Я подумал, что пришло время, чтобы люди услышали обо мне. Максимумы были высокими, минимумы низкими», — написал Пэрри в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Энистон обвинили в лицемерии из-за ее слов о славе.

Звёзды,Мэттью Перри,
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