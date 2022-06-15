Мэттью Перри рассказал, что выпустит мемуары о зависимости

«Мемуары актера будут рассказаны с его фирменным юмором в откровенной и самосознательной манере. Перри удалось ярко описать свою пожизненную борьбу с болезнью и то, что ее подпитывало, несмотря на тот факт, что у артиста было все», — рассказал представитель издательства, которое занимается выпуском книги.