Что получит муж Бритни Спирс в случае развода с певицей

В начале июня Бритни Спирс и ее возлюбленный Сэм Асгари официально поженились. Торжество не обошлось без скандалов: бывший супруг певицы Джейсон Александр ворвался в дом звезды, начал вести прямой эфир и повсюду искать Бритни. Охранники Спирс поймали злоумышленника и обратились в полицию. Это еще не все: поклонников поп-дивы переживали, что новоиспеченным мужем певицы двигали исключительно корыстные цели, о чем они, не стесняясь, писали в комментариях. Однако оказалось, что Бритни предусмотрела этот момент и решила обезопасить свое состояние. Что получит тренер Сэм Асгари в случае развода, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Журналисты портала TMZ нашли документ, согласно которому Сэм не получит ничего из десятков миллионов, которые Бритни Спирс успела заработать до того, как вышла за него замуж. Однако еще неизвестно, будет ли Асгари претендовать на то имущество, которое будет нажито совместно парой. Отметим, что супруг певицы тоже защитил свое имущество брачным договором.