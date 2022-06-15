Что случилось с Ренатой Литвиновой

Покинувшую Россию Ренату Литвинову начали подозревать в тяжелом заболевании. 55-летняя актриса уже несколько месяцев живет во Франции. Здесь у нее есть недвижимость. Кроме того, Литвинова переехала в Париж с дочерью и подругой певицей Земфирой. На то, что актриса чем-то болеет, обратили внимание ее поклонники.
По мнению некоторых россиян, звезда заметно похудела в последнее время. Также в Сети появились сообщения о том, что Литвинова написала письмо художественному руководителю МХТ имени Чехова Константину Хабенскому. Там якобы сама звезда написала, что в Россию она возвращаться не планирует по состоянию здоровья. Сам Хабенский письмо на всеобщее обозрение не публиковал - это лишь слухи.
Однако о диагнозе теледивы ничего не сообщается. Сама актриса на слухи о серьезной болезни пока не отреагировала. Она лишь показывает новые наряды и изредка демонстрирует, как проходит ее жизнь в Париже. Россияне заметили, что у дочери Литвиновой недавно был модный показ.
Девушку воспринимают не через призму таланта матери. Многим кажется, что наследница Литвиновой не получила ничего из того, чем выделяется ее звездная родственница. Хейтеры Литвиновой уверены, что ее дочь - результат «порчи породы». Актрису обвиняют, что она связалась с полным и низким предпринимателем. Дочь Литвиновой получилась низкорослой и коренастой, как отмечают злопыхатели. Но Ульяна появлялась в экранизации «Северного ветра» и смотрелась в своей роли вполне гармонично.