Что случилось с Ренатой Литвиновой

Покинувшую Россию Ренату Литвинову начали подозревать в тяжелом заболевании. 55-летняя актриса уже несколько месяцев живет во Франции. Здесь у нее есть недвижимость. Кроме того, Литвинова переехала в Париж с дочерью и подругой певицей Земфирой. На то, что актриса чем-то болеет, обратили внимание ее поклонники.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По мнению некоторых россиян, звезда заметно похудела в последнее время. Также в Сети появились сообщения о том, что Литвинова написала письмо художественному руководителю МХТ имени Чехова Константину Хабенскому. Там якобы сама звезда написала, что в Россию она возвращаться не планирует по состоянию здоровья. Сам Хабенский письмо на всеобщее обозрение не публиковал - это лишь слухи.

Однако о диагнозе теледивы ничего не сообщается. Сама актриса на слухи о серьезной болезни пока не отреагировала. Она лишь показывает новые наряды и изредка демонстрирует, как проходит ее жизнь в Париже. Россияне заметили, что у дочери Литвиновой недавно был модный показ.