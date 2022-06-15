Пэлтроу и Питт признались друг другу в любви

Пара поддерживает тёплые отношения даже после расставания.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт дали совместное интервью Goop. Пэлтроу в процессе окунулась в ностальгию, вспомнив реакцию своего отца на её союз с Питтом:
"Мой отец подошел со слезами на глазах и сказал: «Знаешь, я никогда не понимал своих друзей, когда они говорили, что такое обрести сына. У меня действительно будет сын»".
В ответ на это откровение Брэд подтвердил, что отец бывшей возлюбленной и вправду принял его.
Несмотря на расставание с Гвинет, актёр по-прежнему прекрасно общается и с ней, и с её близкими. И искренне счастлив, что бывшая возлюбленная обрела личное счастье — Пэлтроу замужем за Брэдом Фэлчаком.
Актриса пошутила, что нашла всё-таки своего Брэда.
«И прекрасно, что теперь ты мой друг. И я действительно люблю тебя»,
— разоткровенничался Питт.
Пэлтроу ответила взаимностью.