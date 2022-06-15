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1 час назад

Пэлтроу и Питт признались друг другу в любви

Inc-News

Пара поддерживает тёплые отношения даже после расставания.

Пэлтроу и Питт признались друг другу в любви
Фото: Inc-NewsInc-News

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт дали совместное интервью Goop. Пэлтроу в процессе окунулась в ностальгию, вспомнив реакцию своего отца на её союз с Питтом:

"Мой отец подошел со слезами на глазах и сказал: «Знаешь, я никогда не понимал своих друзей, когда они говорили, что такое обрести сына. У меня действительно будет сын»".

В ответ на это откровение Брэд подтвердил, что отец бывшей возлюбленной и вправду принял его.

Несмотря на расставание с Гвинет, актёр по-прежнему прекрасно общается и с ней, и с её близкими. И искренне счастлив, что бывшая возлюбленная обрела личное счастье — Пэлтроу замужем за Брэдом Фэлчаком.

Актриса пошутила, что нашла всё-таки своего Брэда.

«И прекрасно, что теперь ты мой друг. И я действительно люблю тебя»,

— разоткровенничался Питт.

Пэлтроу ответила взаимностью.

Звёзды,Брэд Питт,Гвинет Пэлтроу,
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