Селена Гомес рассказала о расставании с Джастином Бибером

«Я боролась с волчанкой, у меня были проблемы с почками. На самом деле это было очень тяжело. Но теперь я должна сказать, что на самом деле это многое мне дало. Все это позволило мне развить характер: я не терплю никакой ерунды или неуважения, и я горжусь тем, как я вышла из всего этого»,