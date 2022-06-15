Селена Гомес рассказала о расставании с Джастином Бибером

29-летняя американская певица и актриса Селена Гомес рассказала о том, как перенесла расставание с 28-летним исполнителем Джастином Бибером. Об этом артистка сообщила в подкасте The Hollywood Reporter's Awards Chatter.
Звезда поведала, что разрыв с певцом, который произошел в 2017 году, помог ей лучше узнать себя. Помимо этого, Гомес призналась, что после окончания токсичных отношений с Бибером перестала терпеть плохое отношение к себе.
«Я боролась с волчанкой, у меня были проблемы с почками. На самом деле это было очень тяжело. Но теперь я должна сказать, что на самом деле это многое мне дало. Все это позволило мне развить характер: я не терплю никакой ерунды или неуважения, и я горжусь тем, как я вышла из всего этого»,
— рассказала артистка.
Исполнительница добавила, что расставание с возлюбленном отрицательно сказалось на ее ментальном состоянии, однако сейчас девушке стало лучше. По словам Гомес, теперь она не терпит «дискомфорт, неуважение и другие неприемлемые вещи», с которыми сталкивалась ранее, во время отношений с Бибером.
«Мне было необходимо пройти через все это. Мне пришлось многое переоценить. Конечно, я не разобралась в жизни, но за это время я многое узнала о себе»,
— поделилась певица.