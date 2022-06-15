Кто из звезд страдает синдромом Мэрилин Монро

После смерти Мэрилин Монро стало известно, что главный секс-символ Голливуда всех времен всю жизнь чувствовала себя одинокой, даже несмотря на огромное количество поклонников, среди которых были всемирноизвестные актеры, спортсмены и даже политики. Позже психолог Элизабет Макэвой расскажет, что одной из причин смерти звезды стало ее одиночество, и введет в оборот термин «синдром Мэрилин Монро».

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«За всем этим блеском и знаменитой фразой «с днем рождения, мистер президент», смело спетой для Джона Ф. Кеннеди, стояла давно сломленная женщина, которая просто хотела быть счастливой»,

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– написала Элизабет в своей книге «Синдром Мэрилин Монро». Что подразумевается под этим синдромом и кто из голливудских звезд страдает им сейчас, читайте в материале «Рамблера».

Психологи считают, что синдром Мэрилин Монро появляется в раннем детстве, когда ребенок не получает любви от родителей и начинает искать ее за пределами семьи. Он пытается всем понравиться, требует восхищения и внимания, постоянно в чем-то нуждается, но так и не может найти удовлетворения. В случае с голливудскими звездами за маской самоуверенных лидеров, как правило, прячутся одинокие и несчастные люди с комплексами, страхами и неуверенностью в себе. У этих знаменитостей есть все, кроме близкого общения, в котором они порой так сильно нуждаются.

Звезды, которые страдают синдромом Мэрилин Монро

Селена Гомес

После громкого расставания с Джастином Бибером в жизни актрисы началась черная полоса: неудачный роман с The Weeknd, который закончился так же стремительно, как и начался, проблемы с психическим здоровьем и чувство полного одиночества. В одном из интервью Гомес даже призналась, что порой ей кажется бессмысленным вставать с кровати. По словам Селены, она не собирается вступать в новые отношения пока ей по-настоящему не будет в них хорошо и спокойно.

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Роберт Паттинсон

За маской самого сексуального вампира Голливуда, имеющего миллионы поклонниц по всему миру, скрывается одинокий и не уверенный в себе мужчина. Оказывается, после разрыва отношений с Кристен Стюарт актер закрылся в себе. По словам друзей Роберта Паттинсона, сейчас он старается проводить больше времени в одиночестве, хотя и не отказывается заводить новые романы.

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Джим Керри

Главный весельчак Голливуда и любимец миллионов, оказывается, чувствует себя неполноценно из-за отсутствия партнера. Актер так и не смог найти своего счастья. После того как его бывшая возлюбленная Катриона Райт покончила с собой, Джим Керри закрылся в себе и практически перестал появляться на публике. А в недавних интервью и вовсе признался, что к отношениям он больше не готов.