Как звезда «Холостяка» обманула всю страну ради миллиона подписчиков

Всю весну пользователи российских соцсетей наблюдали за романом участницы восьмого сезона шоу «Холостяк» Адель Вейгель и популярного блогера Михаила Литвина. Но все это оказалось обманом. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Соцсети Соцсети

Адель Вейгель была фавориткой восьмого сезона шоу "Холостяк" на ТНТ и ,хоть победительницей она не стала, но армией фанатов обзавестись смогла. Красавица быстро набрала узнаваемость, но все еще сильно уступала по популярности многим российским блогерам и инфлюенсерам.

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Одним из самых популярных Youtube-блогеров в стране считается Михаил Литвин с 9 миллионами подписчиков на видеосервисе. Когда Литвин и Вейгель стали часто появляться вместе на фото, в соцсетях поползли первые слухи, однако кто-то считал, что они просто отдыхают в одной компании в Дубае.

Позже слухи подтвердились. Форумы стали пестрить сообщениями о бурном романе Вейгель и Литвина, многие считали, что парень идеально подходит красавице Адель. Кроме случайных и не очень совместных фото, поездок и дорогих ресторанов, в соцсетях появлялись и другие признаки отношений: Адель высказывалась о бывших романах Литвина и отмечала, что не считает что ей "Миша испортит жизнь".

Telegram / ЛИТВИН

У Адель росло число поклонников, пользователи умилялись такому милому роману, а певица Клава Кока даже назвала их "самой милой парой".

Однако, выяснилось, что это был пиар-роман. Оказалось, вся романтика была прописана договором, а Литвин получил за раскручивание Адель аж 30 миллионов рублей. Так, по условиям договора, за четыре месяца "отношений" блогер должен был раскрутить аккаунт Адель в соцсетях до миллиона подписчиков.

«Никакой пары не было. Все это была качественная и продуманная работа… Задумка зародилась 4 месяца. Адель вышла ко мне с предложением. Не обессудьте, что все все поверили. Все поцелуи были постановкой. Я контракт отработал и все…

Если вы поверили, то значит, мы сделали работу на 100%. Каждая сцена, начиная с Дубая… Мы специально сняли хату и жили вместе, целовались. Не скажу, что это было мерзко, но это было круто, своеобразно», — заявил Литвин в своей соцсети.

Ютубер отметил, что сделал дело в короткие сроки и аудитория к девушке пришла живая и активная. Подобные услуги он собирается оказывать и дальше:

«Заряжайте своих папиков и несите мне денежки! Ваш аккаунт полетит в космос».

Позже многие предположили, что после такой новости новая аудитория у Адель будет отписываться толпами. Но девушка заверила, что такого не произошло: