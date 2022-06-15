Деппа ждет судебное заседание по делу об избиении

Новое судебное заседание назначено на 25 июля, Депп вызван в суд для дачи показаний по делу об избиении. Об этом сообщает Entertainment News.

Актера обвиняют в том, что он напал на человека на съемочной площадке. Иск подал в 2018 году менеджер по подбору локаций Грегори Брукс, который работал с Деппом.

Брукс заявил, что между ним и актером произошла ссор, из-за того, что тот сказал Деппу, что у них заканчивается время для съемок.

Менеджер утверждает, что актер напал на него, ударил два раза в грудь и причинил сильный стресс. Он также уверяет, что Депп также предложил Бруксу 100 тыс. долларов, чтобы тот ударил его по лицу. В момент ссоры актер находился в состоянии алкогольного опьянения.