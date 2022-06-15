Шпица объяснила, почему обращается к психоаналитику

36-летняя актриса рассказала об опыте работы со специалистом.
В интервью WMJ.ru Катерина Шпица призналась, что иногда обращается за помощью к психоаналитику. «Я, в целом, привыкла рассчитывать только на себя в любых ситуациях. Но если мне нужно решить какую-то проблему, которая трудно поддается осмыслению, то я обращаюсь к психоаналитику», — рассказала актриса.
"Обращаясь к психоаналитику, ты работаешь над своими травмами и комплексами, над причинами, приводящими к неприятностям, и сам впоследствии даешь ответы на свои вопросы, а не получаешь непрошеный, малоэффективный совет",
— объяснила Катерина Шпица.
«Да, можно, конечно, обратиться за поддержкой к любящей маме или задушевной подруге, но в ответ на жалобы есть риск получить в виде совета субъективный взгляд и квинтэссенцию чужого опыта. Способы близких сражаться с трудностями могут оказаться совсем не пригодны для нас самих»,
— дополнила актриса.
Катерина Шпица также рассказала о браке с Русланом Пановым, воспитании сына и планах на второго ребенка.