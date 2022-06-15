Шпица объяснила, почему обращается к психоаналитику

В интервью WMJ.ru Катерина Шпица призналась, что иногда обращается за помощью к психоаналитику. «Я, в целом, привыкла рассчитывать только на себя в любых ситуациях. Но если мне нужно решить какую-то проблему, которая трудно поддается осмыслению, то я обращаюсь к психоаналитику», — рассказала актриса.