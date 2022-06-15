Джорджина Родригес поделилась снимками семинедельной дочери

Джорджина Родригес поделилась в своих соцсетях фотографиями из частного самолета, на котором она вместе с мужем Криштиану Роналду и их пятью детьми отправились в отпуск. Об этом пишет издание DailyMail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Моя жизнь",

- подписала фото мать семейства.

Она также показала поклонникам свою семинедельную дочь Беллу Эсмеральду, которая сидела вместе с 11-летним Криштиану-младшим, пятилетними Евой и Маттео и четырехлетней Аланой Мартиной.

По прилету Джорджина поделилась снимком семейного ужина, который подписала: "Отпуск с любовью". В апреле 2022 года Джорджина Родригес родила Криштиану Роналду третью дочь – Беллу Эсмеральду. Модель была беременна двойней, однако второй ребенок умер во время родов.

"С глубочайшей грустью мы вынуждены сообщить, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с некоторой надеждой и счастьем. Мы опустошены этой потерей",