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1 час назад

Как изменилась и чем занимается звезда “Друзей” Кортни Кокс

Мира Маркина

Когда слава настигла исполнительницу роли Моники Геллер (ситком “Друзья”), американской актрисе Кортни Кокс было 30 лет. Сейчас за плечами звезды не один десяток ролей в самых разных проектах. Чем занимается Кортни Кокс в свои солидные 58, сегодня расскажет “Рамблер”.

Как изменилась и чем занимается звезда “Друзей” Кортни Кокс
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Интересный факт: но изначально Кортни Кокс пригласили на прослушивание на роль Рэйчел Грин. Но Кокс решила, что ее большее связывает с персонажем Моники. Благодаря умению проявить характер Кортни Кокс удалось избежать участи многих актеров и актрис, которые становились заложниками одного проекта или амплуа. Кортни с успехом снимается как в комедийных фильмах и сериалах, так и в фильмах ужасов. А ее последний проект – сериал “Сияющая долина” – и вовсе объединил в себе оба жанра.

Кадр из сериала “Сияющая долина”

Что самое приятное, актриса не пытается играть молодых девушек в свои 58. И в роли Пэт Фэлпс, в прошлом известной писательницы, Кокс органично смотрится. Согласно сюжету, Пэт сталкивается с призраком после переезда в старый особняк. Туда героиня Кокс перебирается со своей семьей в последней отчаянной попытке спасти свой брак, наладить отношения с мужем и написать роман-бестселлер.

Кстати, сама Кортни Кокс с недавнего времени стала верить в паранормальные явления. На шоу Джимми Киммела актриса рассказала, что ей пришлось продать дом в в Лос-Анджелесе, потому что в нем обитали призраки по мнению звезды.

Если говорить о карьере актрисы, то единственная “вечная” роль, от которой звезда не в силах отказаться – роль журналистки Гейл Уэзерс в серии фильмов “Крик”. В марте 2022 года Кортни Кокс получила сценарий шестой части кинофраншизы и намерена принять участие в съемках. Хотя однозначно она это не подтверждает.

Недавно Кортни Кокс решила примерить роль бизнесвумен. Звезда запустила линейку парфюмированных средств для дома. Коллега актрисы, Роберт Дауни-младший поддержал Кортни и прорекламировал продукты на своей страничке в соцсетях.

Что касается личной жизни – в настоящее время Кортни Кокс не замужем. У нее есть дочь от брака с Дэвидом Аркеттом (1999-2013), 18-летняя Коко Аркетт. Кортни гордится наследницей, о чем часто пишет в соцсетях.

соцсети

Согласно последним новостям, звезда встречается с Джонни МакДейдом. Во время выступления на радиошоу Говарда Стерна Кокс рассказала, что ее знакомство с музыкантом подстроили Саша Барон Коэн, его жена Айла Фишер и Эд Ширан.

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