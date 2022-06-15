Как изменилась и чем занимается звезда “Друзей” Кортни Кокс

Когда слава настигла исполнительницу роли Моники Геллер (ситком “Друзья”), американской актрисе Кортни Кокс было 30 лет. Сейчас за плечами звезды не один десяток ролей в самых разных проектах. Чем занимается Кортни Кокс в свои солидные 58, сегодня расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Интересный факт: но изначально Кортни Кокс пригласили на прослушивание на роль Рэйчел Грин. Но Кокс решила, что ее большее связывает с персонажем Моники. Благодаря умению проявить характер Кортни Кокс удалось избежать участи многих актеров и актрис, которые становились заложниками одного проекта или амплуа. Кортни с успехом снимается как в комедийных фильмах и сериалах, так и в фильмах ужасов. А ее последний проект – сериал “Сияющая долина” – и вовсе объединил в себе оба жанра.

Кадр из сериала “Сияющая долина”

Что самое приятное, актриса не пытается играть молодых девушек в свои 58. И в роли Пэт Фэлпс, в прошлом известной писательницы, Кокс органично смотрится. Согласно сюжету, Пэт сталкивается с призраком после переезда в старый особняк. Туда героиня Кокс перебирается со своей семьей в последней отчаянной попытке спасти свой брак, наладить отношения с мужем и написать роман-бестселлер.

Кстати, сама Кортни Кокс с недавнего времени стала верить в паранормальные явления. На шоу Джимми Киммела актриса рассказала, что ей пришлось продать дом в в Лос-Анджелесе, потому что в нем обитали призраки по мнению звезды.

Если говорить о карьере актрисы, то единственная “вечная” роль, от которой звезда не в силах отказаться – роль журналистки Гейл Уэзерс в серии фильмов “Крик”. В марте 2022 года Кортни Кокс получила сценарий шестой части кинофраншизы и намерена принять участие в съемках. Хотя однозначно она это не подтверждает.

Недавно Кортни Кокс решила примерить роль бизнесвумен. Звезда запустила линейку парфюмированных средств для дома. Коллега актрисы, Роберт Дауни-младший поддержал Кортни и прорекламировал продукты на своей страничке в соцсетях.

Что касается личной жизни – в настоящее время Кортни Кокс не замужем. У нее есть дочь от брака с Дэвидом Аркеттом (1999-2013), 18-летняя Коко Аркетт. Кортни гордится наследницей, о чем часто пишет в соцсетях.

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