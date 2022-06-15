"Зачем знакомить детей с каждой девушкой?": Прилучного осудили

Последний месяц ходят слухи вокруг пары Павла Прилучного и его коллеги по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Актеры постоянно выкладывали совместные и романтические фотографии на личных страничках, говорили о том, как счастливы в данный момент. Правда, потом выяснилось, что путешествие на Маврикий было всего лишь командировкой – пара снималась в новом кинопроекте.

Фото: клео.ру клео.ру

Тогда Зепюр написала, что съемки закончились, и скоро актеры улетят в родные края. Она поблагодарила Павла за новых подписчиков, намекнув тем самым, что молодых связывают не любовные отношения, а только рабочие. А Прилучный таким способом только «пропиарил» 26-летнюю девушку.

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Вот только по возвращении в Россию пара отправилась на отдых в Турцию снова вместе. Причем актер взял с собой детей от брака с Агатой Муцениеце – Тимофея и Мию. Так уже, к слову, было с Мирославой Карпович, причем, через месяц после официального развода супругов. Но в тот раз Агата была шокирована поступком экс-мужа и сообщила поклонникам, что не знала о еще одном отдыхающем в компании ее детей.

На этот раз Павел совершенно не скрывает, что в Турции отдыхает вместе с Зепюр и детьми. Он с радостью выкладывает фото с прогулок, из ресторана, с моря, бассейна и других мест отдыха. И на всех снимках присутствует новая возлюбленная. Причем пара выглядит очень счастливой.

Вот только поклонники не оценили поступка Прилучного. Многие высказываются, что нехорошо знакомить детей со всеми своими возлюбленными. Фолловеры считают, что это может отразиться на психике наследников. Тем более, что им в этом случае приходится чуть ли не бороться за внимание папы, который выстраивает отношения и явно сильно увлечен новой пассией.

«Зачем знакомить детей с каждой новой девушкой?», «Дети такие милые, с каждой новой женщиной папы послушно отдыхают», «А нельзя просто отдохнуть с детьми? Без посторонних тетенек!», «Зепюр, готовься, потом и твои дети будут отдыхать с его тёлками», «А какая это по счету новая тётя?», «Гуляй с тёлками без детей!», «Павел, почему твои дети вынуждены знакомиться с каждой и проводить с ней время?», «А мне жаль Зепюр. Вынуждена проводить время не в компании любимого человека, а с его детьми», - оставляют негативные комментарии подписчики Прилучного под его постами.