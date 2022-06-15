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50 минут назад

Том Хиддлстон официально подтвердил помолвку

Мира Маркина

Актер Том Хиддлстон официально подтвердил слухи о своей помолвке с Зави Эштон, рассказав об этом в интервью изданию LA Times.

Том Хиддлстон официально подтвердил помолвку
Фото: Кадр из фильма "Багровый пик"Кадр из фильма "Багровый пик"

Слухи о том, что возлюбленная всемирно известной звезды Marvel актера Тома Хиддлстона станет вскоре его женой, появились еще в марте этого года, когда Зави Эштон показалась на публике с кольцом на безымянном пальце. Однако только сейчас актер дал официальное подтверждение состоявшейся помолвке, отметив, что он безмерно счастлив.

Напомним, что актеры познакомились в 2019 году во время совместной работы над проектом "Предательство". В этой картине они сыграли супругов.

Ранее мы писали, что Тома Хиддлстона заподозрили в помолвке.

Звёзды,Том Хиддлстон,
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