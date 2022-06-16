Скандалы с Малининым и депрессия: как живет дочь Зарубиной

Единственная дочь певицы Ольги Зарубиной Кира носит фамилию Евдокимова. И это несмотря на то, что на свет девочка появилась в законном браке матери с Александром Малининым. 63-летняя артистка до сих пор беспокоится за судьбу своей наследницы. Кира тем временем давно стала взрослым человеком — ей уже 36.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Ольга Владимировна, однако, постоянно находит поводы для волнений. Винит родного отца дочери в равнодушии к ней, а также в том, что женился он в далеком 1983-м не по любви, а по расчету.

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Приходящий и уходящий муж

Так отзывается Ольга Зарубина о поведении Малинина в браке с ней. Утверждает, что тогда в первую очередь Александра интересовали съемки и шумные компании. По словам певицы, супруг вообще был против появления детей, но она после первого аборта проявила настойчивость.

Из роддома Зарубину забирала ее мама. С Малининым певица рассталась, когда Кире было всего девять месяцев. Со временем Ольга пришла к очень неутешительным для себя выводам.

«Он не собирался со мной жить. Он это делал, чтобы получить прописку, задержаться как-то в Москве. Я не оформляла официальные алименты на ребенка. Хотела с ним договориться. Но он все клал на свою книжку», — откровенничала Зарубина в программе «Судьба человека».

Новая любовь

Через пару лет после расставания с Александром Ольга снова вышла замуж — за администратора Владимира Евдокимова. В этом браке отношения складывались прекрасно. Владимир относился к Кире, как к родной, даже дал ей свою фамилию. Девочка долго и не подозревала, кто ее настоящий родитель. Правду она узнала лишь в 12 лет.

Всей семьей в 1990-х они уехали жить в США. Идиллия продлилась более десяти лет, а затем произошло несчастье. Евдокимов скончался от онкологического заболевания. Зарубина вернулась на родину. В 2011-м в России побывала и Кира.

«Ее мать увезла и сделала другого мужчину папой»

Тогда и началась вся эта история с попытками наладить отношения между Кирой и Александром Малининым, появлениями в скандальных ток-шоу. К перспективе сближения с уже повзрослевшей дочерью Малинин отнесся скептически. Девушке уже было хорошо за 20.

«Ее мать увезла ее и сделала другого мужчину папой. Что случилось? Может быть, понадобилась финансовая поддержка?» — достаточно прямолинейно высказался Александр.

Тем не менее он пригласил Киру на свой концерт, вызвался помочь с оплатой учебы, но и все на этом. Настоящего душевного тепла между родственниками так и не возникло. Исполнитель живет своей жизнью, никого со стороны впускать в нее не желает и дает понять, что никакими скандалами его не проймешь.

Кира вернулась в Америку, жаловалась на длительную и тяжелую депрессию. «Я же его дочь, была официально рождена в браке. Он должен отвечать за меня!» — заявляла она. О дочери Зарубиной известно, что она освоила парикмахерское искусство, увлекается пошивом одежды и головных уборов для женщин по собственным эскизам. Встретила избранника — в прошлом военнослужащего, а затем строителя по профессии по имени Джошуа. СМИ писали, что он имеет нескольких детей от разных женщин, но Киру это не пугает.

В том, что Александр Малинин не хочет общения с дочерью, считает Ольга Зарубина, виновата и его третья супруга Эмма, на которой он женат уже более 30 лет.