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3 часа назад

Назван секрет стройности принцессы Евгении

Lenta.ru

Фитнес-тренер Джесс Тонкинг рассказала, как британской принцессе Евгении удалось похудеть перед свадьбой в 2018 году и с тех пор поддерживать вес даже после родов. Секрет стройности принцессы Йоркской она назвала в беседе с Daily Express.

Назван секрет стройности принцессы Евгении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, принцессе удалось сбросить лишний вес в основном с помощью спорта и здорового сбалансированного питания. Евгения ежедневно выполняет силовые тренировки, а потому она смогла сжечь жир и нарастить мышечную массу. Ранее в интервью сама принцесса Йоркская признавалась, что каждый день начинает тренироваться с семи утра, выполняя берпи, прыжки на корточках и выпады. Она любит ходить в тренажерный зал и заниматься бегом.

Тонкинг рассказала, что принцесса придерживается веганской диеты и любит посещать ресторан Detox Kitchen в центре Лондона, где подают полезные для здоровья закуски, соки и коктейли.

По словам фитнес-тренера, Евгения редко пьет алкоголь, но иногда может позволить себе напитки с низким содержанием калорий, например, водку с содовой и большим количеством лайма.

Ранее медицинский директор британской клиники по снижению веса Шарлотта Нортон раскрыла секрет стройности дочери королевы Елизаветы II — 71-летней принцессы Анны. Специалистка по похудению считает, что принцесса соблюдает специальную диету.

Звёзды,Елизавета II,
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