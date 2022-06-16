Назван секрет стройности принцессы Евгении

Фитнес-тренер Джесс Тонкинг рассказала, как британской принцессе Евгении удалось похудеть перед свадьбой в 2018 году и с тех пор поддерживать вес даже после родов. Секрет стройности принцессы Йоркской она назвала в беседе с Daily Express.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистки, принцессе удалось сбросить лишний вес в основном с помощью спорта и здорового сбалансированного питания. Евгения ежедневно выполняет силовые тренировки, а потому она смогла сжечь жир и нарастить мышечную массу. Ранее в интервью сама принцесса Йоркская признавалась, что каждый день начинает тренироваться с семи утра, выполняя берпи, прыжки на корточках и выпады. Она любит ходить в тренажерный зал и заниматься бегом.

Тонкинг рассказала, что принцесса придерживается веганской диеты и любит посещать ресторан Detox Kitchen в центре Лондона, где подают полезные для здоровья закуски, соки и коктейли.

По словам фитнес-тренера, Евгения редко пьет алкоголь, но иногда может позволить себе напитки с низким содержанием калорий, например, водку с содовой и большим количеством лайма.