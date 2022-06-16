Литвинова объяснила причину резкого похудения

Покинувшая Россию актриса Рената Литвинова прокомментировала слухи о своем резком похудении из-за болезни. Подписчики заметили, что актриса сбросила вес и связали это с болезнью.
— Ничто так не «худит», как стресс. И это в списке того, что укрепляет твою стойкость (иммунитет): тебе нужно регулярно резаться и замерзать, болеть и обжигаться, влюбляться и страдать, — написала Литивинова на своей личной странице в социальных сетях.
Звезда улетела в Париж в конце февраля. Причиной она назвала возникшие проблемы со здоровьем, однако не уточнила, какие именно, передает Пятый канал.
До этого российский музыкальный критик Александр Фадеев перечислил новый список отечественных звезд, которые уехали из страны. По его словам, все эти люди открыто раскритиковали специальную военную операцию России на Украине, при этом, многие из них также высказались негативно в отношении российских граждан.
Критик перечислил нескольких знаменитостей, бежавших из страны. Так, среди них — режиссеры Владимир Мерзоев и Александр Роднянский, актеры Александр Молочников и Ксения Раппопорт, блогер Илья Варламов, певец Борис Гребенщиков и журналист Кирилл Мартынов.