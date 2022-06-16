Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
2 часа назад

«Нужно регулярно влюбляться и страдать»: Литвинова объяснила причину резкого похудения

Покинувшая Россию актриса Рената Литвинова прокомментировала слухи о своем резком похудении из-за болезни. Подписчики заметили, что актриса сбросила вес и связали это с болезнью.

Литвинова объяснила причину резкого похудения
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— Ничто так не «худит», как стресс. И это в списке того, что укрепляет твою стойкость (иммунитет): тебе нужно регулярно резаться и замерзать, болеть и обжигаться, влюбляться и страдать, — написала Литивинова на своей личной странице в социальных сетях.

Звезда улетела в Париж в конце февраля. Причиной она назвала возникшие проблемы со здоровьем, однако не уточнила, какие именно, передает Пятый канал.

До этого российский музыкальный критик Александр Фадеев перечислил новый список отечественных звезд, которые уехали из страны. По его словам, все эти люди открыто раскритиковали специальную военную операцию России на Украине, при этом, многие из них также высказались негативно в отношении российских граждан.

Критик перечислил нескольких знаменитостей, бежавших из страны. Так, среди них — режиссеры Владимир Мерзоев и Александр Роднянский, актеры Александр Молочников и Ксения Раппопорт, блогер Илья Варламов, певец Борис Гребенщиков и журналист Кирилл Мартынов.

Звёзды,Кирилл Мартынов,Александр Фадеев,Ксения Раппопорт,Илья Варламов,Александр Роднянский,Борис Гребенщиков,Рената Литвинова,Александр Молочников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители