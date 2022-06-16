Литвинова объяснила причину резкого похудения

Покинувшая Россию актриса Рената Литвинова прокомментировала слухи о своем резком похудении из-за болезни. Подписчики заметили, что актриса сбросила вес и связали это с болезнью.

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— Ничто так не «худит», как стресс. И это в списке того, что укрепляет твою стойкость (иммунитет): тебе нужно регулярно резаться и замерзать, болеть и обжигаться, влюбляться и страдать, — написала Литивинова на своей личной странице в социальных сетях.

Звезда улетела в Париж в конце февраля. Причиной она назвала возникшие проблемы со здоровьем, однако не уточнила, какие именно, передает Пятый канал.