Моника Левински отреагировала на выпад Энистон в ее сторону

Не так давно звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон дала резонансное интервью, в котором коснулась других популярных личностей, отметив, что они не заслуживают имеющейся у них славы. Виной тому, по мнению актрисы, стал интернет.

«Интернет сформировал полностью новую культуру. Благодаря ему известными становились люди, которые вообще ничего не делают. При этом у них блестящие карьеры. И отдельно стоит упомянуть тех, кто прославился за счет "женской репутации" — Пэрис Хилтон, Моника Левински и так далее», — сказала в беседе с Себастьяном Стэном Энистон.

Пользователи в сети очень неоднозначно отреагировали на слова звезды, многие из них ее осудили, обвинив в лицемерии.

Сама Левински открыто не стала комментировать ситуацию, однако публика заметила, что и совсем без внимание выпад Энистон она не оставила.

«Мне кажется, женщина, которая проповедует расширение прав и возможностей других женщин, ведет себя лицемерно, если при этом пытается каким-либо образом унизить чужое прошлое», - написали в комментариях под интервью звезды "Друзей".

Левински решила пойти более изящным путем и показала свое отношение к ситуации, поставив лайк человеку, написавшему этот комментарий.