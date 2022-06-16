"Я не обещал ей квартиру": сын Градского ответил родственнице

«Все думают, что мы какие-то Рокфеллеры. Мы обычные люди! Какое отношения я имею к этой истории? Это чушь! Я не обещал ей никогда в жизни квартиру, никогда! У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним. У меня умер папа, у меня горе. Я занимаюсь его наследием, это мой способ общаться с ним через его голос. А Наташа сейчас так самовыражается. Ну, она имеет на это право, она свободный человек, живет во Франции», - поделился старший сын артиста.