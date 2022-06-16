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2 часа назад

"Я не обещал ей квартиру": сын Градского ответил родственнице

Мира Маркина

За наследство музыканта Александра Градского развернулась настоящая война между родственниками. Так, двоюродная сестра артиста после его смерти заявила, что тот несправедливо присвоил себе квартиру ее отца, а старший сын Градского Даниил обещал ее вернуть тете.

"Я не обещал ей квартиру": сын Градского ответил родственнице
Фото: Кадр из передачи "Голос"Кадр из передачи "Голос"

Однако сын музыканта опроверг эту информацию, сказав в интервью Феликсу Абраамяну, что никому и ничего не обещал. Он так же отметил, что не настолько богат, чтобы раздавать имущество.

«Все думают, что мы какие-то Рокфеллеры. Мы обычные люди! Какое отношения я имею к этой истории? Это чушь! Я не обещал ей никогда в жизни квартиру, никогда! У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним. У меня умер папа, у меня горе. Я занимаюсь его наследием, это мой способ общаться с ним через его голос. А Наташа сейчас так самовыражается. Ну, она имеет на это право, она свободный человек, живет во Франции», - поделился старший сын артиста.

Ранее мы писали, что сестра Градского обвинила его в обмане.

Звёзды,Александр Градский,
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