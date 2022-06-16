Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
1 час назад

"Я люблю его. Любила всем сердцем": Херд призналась в чувствах к Деппу

Мира Маркина

Эмбер Херд дала свое первое интервью после завершения судебных разбирательств с Джонни Деппом. В суде победу одержал актер, а Херд приговорили к выплате компенсации в размере 15 миллионов долларов.

В интервью с журналисткой NBC Херд внезапно призналась, что все еще испытывает чувства к бывшему супругу.

«Я люблю его. Я любила его всем сердцем. Я изо всех сил старалась восстановить отношения, которые разрушились, но не смогла. У меня нет никаких плохих чувств или недоброжелательности по отношению к нему. Я знаю, что это может быть трудно понять. Это поймут только те, кто когда-либо любили»», — поделилась Эмбер.

Есть информация, что девушка планирует подавать судебную апелляцию в связи с тем, что не располагает средствами, необходимыми для выплаты компенсации Деппу.

Ранее мы писали, как Эмбер Херд объяснила победу Деппа в суде.

Звёзды,Видео,Джонни Депп,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители