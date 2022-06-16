Эмбер Херд дала свое первое интервью после завершения судебных разбирательств с Джонни Деппом. В суде победу одержал актер, а Херд приговорили к выплате компенсации в размере 15 миллионов долларов.
В интервью с журналисткой NBC Херд внезапно призналась, что все еще испытывает чувства к бывшему супругу.
«Я люблю его. Я любила его всем сердцем. Я изо всех сил старалась восстановить отношения, которые разрушились, но не смогла. У меня нет никаких плохих чувств или недоброжелательности по отношению к нему. Я знаю, что это может быть трудно понять. Это поймут только те, кто когда-либо любили»», — поделилась Эмбер.
Есть информация, что девушка планирует подавать судебную апелляцию в связи с тем, что не располагает средствами, необходимыми для выплаты компенсации Деппу.
Ранее мы писали, как Эмбер Херд объяснила победу Деппа в суде.