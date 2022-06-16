«Я люблю его. Я любила его всем сердцем. Я изо всех сил старалась восстановить отношения, которые разрушились, но не смогла. У меня нет никаких плохих чувств или недоброжелательности по отношению к нему. Я знаю, что это может быть трудно понять. Это поймут только те, кто когда-либо любили»», — поделилась Эмбер.