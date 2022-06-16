Из-за чего Меган и Гарри могут навсегда отрезать от королевской семьи

В начале июня скандальные герцоги Сассекские вместе с детьми приехали в Великобританию, чтобы отпраздновать платиновый юбилей Елизаветы II. Казалось бы, принц Гарри и Меган Маркл наконец-то смогут найти общий язык с королевской семьей и зарыть топор войны, но не тут-то было. Какой поступок супругов может навсегда отрезать их от Букингемского дворца, читайте в материале «Рамблера».

По словам биографа Дункана Ларкомба, принцу Гарри и Меган Маркл поставили жесткий ультиматум — если они расскажут, что происходило за дверями дворца во время празднований, то их перестанут считать членами семьи.

«Теперь все зависит от их поведения. Очевидно, что королевская семья сделала шаг для примирения. Но Гарри и Меган могут все испортить. В таком случае они будут полностью отрезаны от родственников. Это будет конец»,

— заявил эксперт.

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