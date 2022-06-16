Из-за чего Меган и Гарри могут навсегда отрезать от королевской семьи

В начале июня скандальные герцоги Сассекские вместе с детьми приехали в Великобританию, чтобы отпраздновать платиновый юбилей Елизаветы II. Казалось бы, принц Гарри и Меган Маркл наконец-то смогут найти общий язык с королевской семьей и зарыть топор войны, но не тут-то было. Какой поступок супругов может навсегда отрезать их от Букингемского дворца, читайте в материале «Рамблера».
По словам биографа Дункана Ларкомба, принцу Гарри и Меган Маркл поставили жесткий ультиматум — если они расскажут, что происходило за дверями дворца во время празднований, то их перестанут считать членами семьи.
«Теперь все зависит от их поведения. Очевидно, что королевская семья сделала шаг для примирения. Но Гарри и Меган могут все испортить. В таком случае они будут полностью отрезаны от родственников. Это будет конец»,
— заявил эксперт.
Отметим, что СМИ считают, что герцоги Сассекские вернулись в Великобританию не только чтобы наладить отношения с королевской семьей, но и собрать материал для документального фильма, который планирует выпустить стриминговый сервис Netflix. Уже известно, что съемочная команда Netflix уже побывала в доме принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито в Калифорнии. Авторы сериала также сопровождали пару в Нью-Йорк в сентябре прошлого года. Однако каких именно областей жизни герцогов Сассекских коснется проект, все еще неизвестно.