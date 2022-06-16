Лиза Янковская о травле: «Все ко мне плохо относились»

Про детей именитых звезд часто говорят как о счастливчиках. Однако не всегда привилегированность является благом. Внучка Олега Янковского знает это не понаслышке.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Елизавета появилась на свет 1 мая 1995 года, в прошлом месяце она отметила 27-летие. Ей повезло родиться в прославленной актерской семье, хотя долгое время почти ничего, кроме проблем, знаменитая фамилия не приносила дочери Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Как оказалось, в школьные годы Лизе приходилось крайне непросто.

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«Мои страхи были оттого, что я не очень понимала, чем же отличаюсь от всех. Я дралась, моих родителей вызывали в школу. Я девочка с известной фамилией, и все почему то в связи с этим ко мне плохо относились. Первый друг у меня появился в 12 лет. Эти ощущения преследовали меня до института, где тоже многие думали, что я блатная», — призналась актриса.

О наследниках звезд действительно часто говорят как о родившихся с золотой ложкой во рту счастливчиках. Якобы таким детям знаменитые родственники заранее обеспечивают безоблачное и безбедное будущее. Однако Янковская уверена, что это не так. По мнению актрисы, мало кто вообще понимает, насколько тяжело расти в известных семьях.

«Я всегда знала, что от меня ждут великих свершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист», — отметила Лиза.

Впрочем, Янковская старалась не отчаиваться. Хотя пролагать свою собственную дорогу в сфере отечественного шоу-бизнеса оказалось не так легко, но артистка всегда объективно относилась к своей работе. «Поскольку я не суперзвезда, никто не облизывал мне ноги. «Ой, Лиза, ты такая классная». К счастью, со мной этого не происходит, и я надеюсь, что никогда не будет», — призналась Елизавета.