Васильева ответила на оскорбления Никоненко

«Я бы ему ответила, но не знаю, что он имел в виду. Это у меня выгода какая-то? И в чем? Хотя мне неинтересно мнение этих людей, что бы они ни говорили. Этих персонажей. Меня интересует лишь мое собственное. Я вообще не знаю этого Никоненко! И никогда с ним не работала!» - прокомментировала ситуация Васильева.