Васильева ответила на оскорбления Никоненко

В последнее время с Татьяной Васильевой связаны сразу несколько скандалов. Так, стало известно о нелицеприятных высказываниях ее прежнего приятеля Станислава Садальского в адрес актрисы, после чего к нападкам на Васильеву подключился и режиссер Сергей Никоненко.
"Васильева - грязная баба, базарная еще к тому же. Обмануть может, кого угодно. Жадная до денег" - среди прочего сказал Никоненко.
Актриса не стала пропускать мимо ушей такие оскорбления и рассказала в разговоре с DailyStorm, что даже не помнит, кто такой Никоненко.
«Я бы ему ответила, но не знаю, что он имел в виду. Это у меня выгода какая-то? И в чем? Хотя мне неинтересно мнение этих людей, что бы они ни говорили. Этих персонажей. Меня интересует лишь мое собственное. Я вообще не знаю этого Никоненко! И никогда с ним не работала!» - прокомментировала ситуация Васильева.
Позже актриса добавила, что могла забыть совместную работу по той причине, что фильм оказался не таким, чтобы его стоило запоминать.
Ранее мы писали, почему Никоненко так грубо высказался о Татьяне Васильевой.